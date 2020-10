‘Space Jam 2: a new legacy‘ uscirà nelle sale tra poco più di nove mesi, ma la febbre intorno al sequel del film del 1996 è già altissima. In tanti attendono questa nuova avventura dei Looney Tunes, che avranno come compagno di viaggio LeBron James, che prenderà il posto di Michael Jordan.

In attesa che tutti riescano a vedere il film in uscita nel luglio 2021, il regista Ben Mekler ne ha svelato su Twitter la trama: “durante una visita agli studi della Warner Bros. LeBron James e suo figlio restano intrappolati in un mondo popolato da tutti i personaggi dell’universo Warner, controllati da un personaggio maligno di nome AI G (interpretato da Don Cheadle). Con l’aiuto di Bugs Bunny, LeBron deve arrangiarsi in una realtà mai neppure immaginata, fatta di scene di vecchi film e personaggi del mondo Warner, nel tentativo di chiamare a raccolta i Looney Tunes per andare a salvare il figlio smarrito. Per tornare a casa sani e salvi, LeBron e i Tunes devono contrastare il misterioso piano di AI G e vincere un’epica partita di basket che vede protagonisti i più grandi campioni NBA e WNBA in versione digitale, chiamati a esibirsi davanti a un pubblico mondiale“.