Urbano Cairo è ricoverato da ieri presso l’Ospedale San Paolo di Milano, il motivo è la positività al Coronavirus riscontrata nella giornata di ieri.

Il presidente del Torino è sintomatico, per questo motivo si è deciso per il ricovero presso il nosocomio milanese. Oggi è arrivato il primo bollettino sulle condizioni del numero uno granata, che sottolinea come Cairo “manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia. E’ ricoverato nel reparto di Malattie Infettive e sta effettuando gli accertamenti del caso“.