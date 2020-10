Il rapporto tra Anna Ascione e Gennaro Mauro è naufragato e difficilmente riuscirà a tornare a galla, i due fidanzati hanno lasciato da soli Temptation Island dopo due falò che non sono serviti a ricomporre la frattura.

Una sconfitta per entrambi ma soprattutto per Anna, che ha spiegato il proprio stato d’animo al ‘Magazine di Uomini e donne’: “avrei preferito un tradimento alla frase ‘se sa quanto ho in banca mi spella’, ma non perché mi interessi l’argomento, anzi, ma perché la fiducia è un perno fondamentale. Oggi sono pentita di aver parlato della sua famiglia. Da sempre hanno avuto e hanno tutta la mia stima. La poca sensibilità che ha avuto nel fingere e nel costruirsi un personaggio per dare l’idea di essere la vittima mi ha dato la forza di chiudere per sempre con questa persona“.