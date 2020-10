Barack Obama è spettatore interessato della sfida tra Donald Trump e Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca.

L’ex presidente degli Stati Uniti ha manifestato fin da subito il proprio appoggio allo sfidante dell’attuale numero uno degli USA, denigrando addirittura quest’ultimo in un comizio a Philadelphia: “non possiamo avere come presidente uno zio pazzo che insulta chiunque non lo appoggi“. Parole che hanno infiammato e non poco la campagna elettorale USA, che in nottata ha vissuto il suo epilogo con l’ultimo confronto tv avvenuto a Nashville tra Biden e Trump. L’attuale presidente domani voterà in anticipo in Florida, così come hanno già fatto 40 milioni di americani.