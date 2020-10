La prima giornata della fase a gruppi di Europa League ha regalato non solo gol e sorprese, ma anche un capolavoro che porta la firma di Kemar Roofe. L’attaccante dei Rangers è stato l’autore della rete dello 0-2 con cui gli scozzesi hanno sbancato lo stadio dello Standard Liegi, una prodezza assurda che merita di essere vista e rivista.

A tempo scaduto, Roofe non ha esitato a calciare da centrocampo vedendo il portiere fuori dai pali, facendo partire un pallonetto perfetto da 50 metri che ha concluso la propria corsa in porta. Un gol bellissimo, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

EUROPA LEAGUE

WHERE THE UNTHINKABLE HAPPENSpic.twitter.com/w1R5iyF0Pe

— MAZINHO (@dan_maze) October 22, 2020