La Juventus si prepara ad affrontare lo Spezia con un Cristiano Ronaldo in più nel motore, i bianconeri ritrovano il proprio campione dopo quattro partite, tirando un sospiro di sollievo considerano i risultati ottenuti in queste ultime settimane.

Il portoghese andrà con la squadra ma non partirà dall’inizio, come ammesso da Pirlo in conferenza stampa: “stamattina Ronaldo si è allenato da solo, ha voglia di stare con i compagni e verrà con la squadra. Ma non partirà dall’inizio. Bonucci ha lavorato ieri da solo e oggi con il gruppo e ci sarà. Chiellini ancora non è a disposizione. Per de Ligt sta andando tutto bene ma l’ortopedico ha detto di aspettare ancora una settimana. Le pressioni? Non sono sorpreso, c’erano da calciatore e ci sono ora. Ho giocato per 20 anni sempre sotto i riflettori con pressioni e responsabilità, quindi non mi sorprende anzi mi fa venire voglia di fare sempre meglio. Sono tranquillo e continuerò a fare il mio lavoro fino in fondo“.