La Yamaha ha deciso di non sostituire Valentino Rossi in occasione del prossimo Gran Premio di Teruel, che si terrà tra una settimana sempre sul circuito di Aragon.

Sarà dunque il solo Maverick Viñales a portare in pista la M1 ufficiale nei due appuntamenti spagnoli, in attesa che il Dottore debelli il Covid-19 e possa finalmente riprendere possesso della sua moto. Niente da fare per Jorge Lorenzo, il cui nome era circolato subito dopo la positività di Valentino Rossi, la Yamaha ha ritenuto il maiorchino non ancora pronto per affrontare un intero week-end di gare, preferendo concentrarsi sul solo Viñales. Il Dottore tornerà probabilmente in pista nel Gran Premio d’Europa, che si terrà al Circuito Ricardo Tormo di Valencia nel weekend dell’8 novembre.