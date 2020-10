Roma e Napoli possono sorridere dopo il sorteggio dei gironi di Europa League, lo stesso non può fare invece il Milan che pesca un raggruppamento tutt’altro che semplice. E’ questo l’esito della cerimonia tenutasi a Nyon, la mano di Ciro Ferrara regala ai giallorossi lo Young Boys, il Cluj e il CSKA Sofia: avversari insidiosi ma non al livello della squadra di Fonseca. La fortuna bacia anche il Napoli con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka mentre il Milan non può essere soddisfatto dovendosela vedere con Celtic, Sparta Praga e Lille.

ECCO TUTTI I GIRONI

Gruppo A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia;

Gruppo B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk;

Gruppo C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva, Nizza;

Gruppo D: Benfica, Standard Liegi, Rangers, Lech Poznan;

Gruppo E: PSV, Paok, Granada, Omonia Nicosia;

Gruppo F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka;

Gruppo G: Braga, Leicester, AEK Atene, Zorya;

Gruppo H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille;

Gruppo I: Villarreal, Qarabag, Maccabi, Sivasspor;

Gruppo J: Tottenham, Ludogorets, Lask Linz, Antwerp;

Gruppo K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberger;

Gruppo L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec;

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Prima fascia

91.000 Arsenal (ENG)

85.000 Tottenham (ENG)

80.000 Roma (ITA)

77.000 Napoli (ITA)

70.000 Benfica (POR)

61.000 Leverkusen (GER)

56.000 Villarreal (ESP)

44.000 CSKA Mosca (RUS)

41.000 Braga (POR)

39.500 Gent (BEL)

37.000 PSV (NED)

34.000 Celtic (SCO)

Seconda fascia

33.500 Dinamo Zagabria (CRO)

30.500 Sparta Praga (CZE)

27.500 Slavia Praga (CZE)

26.000 Ludogorets (BUL)

25.500 Young Boys (SUI)

22.750 Stella Rossa (SRB)

22.000 Rapid Vienna (AUT)

22.000 Leicester (ENG)

21.000 Qarabag (AZE)

21.000 PAOK (GRE)

20.500 Standard Liegi (BEL)

20.456 Real Sociedad (ESP)

Terza fascia

20.456 Granada (ESP)

19.000 Milan (ITA)

18.500 AZ (NED)

17.000 Feyenoord (NED)

16.500 AEK Atene (GRE)

16.500 Maccabi Tel-Aviv (ISR)

16.250 Rangers (SCO)

15.000 Molde (NOR)

14.956 Hoffenheim (GER)

14.000 LASK (AUT)

14.000 Hapoel Beer-Sheva (ISR)

12.500 CFR Cluj (ROU)

Quarta fascia

12.500 Zorya Luhansk (UKR)

11.849 Lille (FRA)

11.849 Nizza (FRA)

11.000 Rijeka (CRO)

8.500 Dundalk (IRL)

8.000 Slovan Liberec (SVK)

7.580 Royal Antwerp (BEL)

7.000 Lech Poznan (POL)

6.720 Sivasspor (TUR)

6.585 Wolfsberg (AUT)

5.350 Omonoia (CYP)

3.475 CSKA-Sofia (BUL)

LE DATE

La fase a gironi prenderà il via il prossimo 22 ottobre con la prima giornata, per concludersi poi il 10 dicembre. Il 18 febbraio partirà invece la fase a eliminazione diretta con i sedicesimi, mentre la finale si giocherà il 26 maggio 2021 allo Stadio Energa di Danzica. Ecco le date della fase a gironi: