I sorteggi di Champions League sorridono alle italiane, che trovano quattro raggruppamenti tutt’altro che impossibili da superare. La Juventus, inserita nella prima fascia, trova il Barcellona oltre a Dinamo Kiev e Ferencváros, prenotando uno dei due posti che valgono gli ottavi.

Sarà la prima sfida tra Ronaldo e Messi nella fase a gironi della Champions, dal momento che mai prima d’ora si erano incontrati in questa fase della competizione. Non male nemmeno il gruppo dell’Inter, che vede i nerazzurri con Real Madrid, Shakhtar e Borussia Mönchengladbach. Per l’Atalanta c’è il Liverpool di Klopp, oltre all’Ajax e al Midtjylland. Sorride infine la Lazio, che pesca lo Zenit come avversario di prima fascia e il Borussia Dortmund in seconda, completa il girone il Brugge.

I gironi:

GRUPPO A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca;

GRUPPO B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach;

GRUPPO C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia;

GRUPPO D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland;

GRUPPO E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes;

GRUPPO F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Brugge;

GRUPPO G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencváros;

GRUPPO H: Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir;

Le quattro fasce:

FASCIA 1

Bayern (GER), Siviglia (SPA), Real Madrid (SPA), Liverpool (ING), Juventus (ITA), Paris (FRA), Zenit (RUS), Porto (POR)

FASCIA 2

Barcellona (SPA), Atlético Madrid (SPA), Manchester City (ING), Manchester United (ING), Shakhtar Donetsk (UCR), Dortmund (GER), Chelsea (ING), Ajax (OLA)

FASCIA 3

Dynamo Kiev (Ucr), Salisburgo (AUT), Lipsia (GER), Inter (ITA), Olympiacos (GRE), Lazio (ITA), Krasnodar (RUS), Atalanta (ITA)

FASCIA 4

Lokomotiv Mosca (RUS), Marsiglia (FRA), Club Brugge (BEL), Borussia Mönchengladbach (GER), İstanbul Başakşehir (TUR), Midtjylland (DAN), Rennes (FRA), Ferencváros (UNG)