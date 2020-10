Un altro pareggio per l’Inter in questa edizione di Champions League, i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, sciupando alcune occasioni clamorose con Lautaro Martinez.

Un risultato che comunque ha soddisfatto Antonio Conte, come ammesso nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “siamo sulla strada giusta, abbiamo dimostrato di avere una buona mentalità venendoci a giocare la partita qui. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol, abbiamo colpito due traverse e concesso zero occasioni: la strada giusta è questa, speriamo di venire ripagati anche dai risultati. In altri casi saremmo venuti qui a difendere e fare contropiede, oggi è successo la cosa opposta e questo è il segnale del cambiamento. Non posso non essere soddisfatto, anche se dispiace perché queste gare bisogna cercare di vincerle“.