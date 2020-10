Davvero sorprendente quanto accaduto ieri durante il match tra Pordenone e Spal, terminato con lo spettacolare punteggio di 3-3. Per non perdersi la gara dei propri beniamini, considerando la capienza limitata dello stadio, i tifosi della formazione veneta si sono arrampicati sugli scivoli dell’acquapark adiacente l’impianto di gioco per godersi la partita. Il Pordenone infatti si è spostato quest’anno da Udine a Lignano, giocando le proprie partite casalinghe al ‘Guido Teghil‘, proprio di fronte ad un parco acquatico, un’occasione che i tifosi neroverdi non si sono lasciati scappare.