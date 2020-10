La terza giornata del campionato di Serie A regala nel pomeriggio di domenica un big match tutto da gustare, all’Olimpico infatti si sfideranno la Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Antonio Conte.

Una partita delicata, che entrambe le formazioni hanno intenzione di vincere: i biancocelesti per riscattare il ko con l’Atalanta e i nerazzurri per allungare a tre la serie di vittorie consecutive. Alcuni dubbi di formazione per l’allenatore di casa, che rischia di dove fare a meno di Radu e Correa. In caso non dovessero farcela, sono pronti Bastos e Caicedo per scendere in campo dal primo minuto. Confermata la linea di centrocampo a 5, l’unico ballottaggio riguarda Marusic e Fares, che punta a fare il suo esordio da titolare con la nuova maglia.

L’Inter potrebbe cambiare ulteriormente dopo la partita di Benevento, Hakimi dovrebbe partire dal primo minuto mentre Vidal potrebbe sedersi inizialmente in panchina. Possibile riposo anche per Kolarov, con D’Ambrosio e Bastoni titolari. In attacco è sfida Lautaro-Sanchez, con Sensi sulla trequarti preferito a Eriksen.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile;

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Sensi; Lautaro, Lukaku;

Dove vedere Lazio-Inter in tv:

Il match della 3ª Giornata di Serie A fra Lazio e Inter sarà trasmesso domenica 4 ottobre alle ore 15:00 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).