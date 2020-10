Archiviata la sosta per le Nazionali, ritorna la Serie A con la quarta giornata che prevede numerosi big match a partire dalla giornata di sabato con Napoli-Atalanta e il derby Inter-Milan, oltre alla trasferta della Juventus in casa del Crotone.

Grande emergenza per i bianconeri, che volano in Calabria senza Cristiano Ronaldo e McKennie, risultati positivi al Coronavirus. Pirlo però recupera Rabiot, che ha scontato la squalifica nel 3-0 a tavolino contro il Napoli, mentre per quanto riguarda Dybala permangono alcuni dubbi circa le sue condizioni. Partirà dalla panchina Chiesa, gli esterni saranno Cuadrado e Frabotta. Per quanto riguarda il Crotone, si lotta contro il tempo per recuperare Riviere e Benali, nel caso in cui fossero titolari, Messias giocherà in mezzo. Reca è stanco dopo gli impegni con la nazionale ma potrebbe giocare, scalpita a centrocampo Vulic.

Le probabili formazioni di Crotone-Juventus

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Riviere, Simy;

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Kulusevski; Morata, Dybala;

Dove vedere Crotone-Juventus in tv:

Il match della 4ª Giornata di Serie A fra Crotone e Juventus sarà trasmesso sabato 17 ottobre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).