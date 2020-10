Avrebbe fatto meglio a stare zitto, soprattutto considerando l’immenso seguito che possiede sui social network. Cristiano Ronaldo questa volta però ha toppato, come di rado gli capita in campo.

Lo ha fatto in maniera clamorosa, denigrando uno strumento fondamentale che sta permettendo alla scienza di individuare i casi di Coronavirus e guarirli. “Il tampone è una stronzata” questa la frase vergognosa di Ronaldo che, pur sentendosi bene e non avendo sintomi, non si sarebbe dovuto permettere di sminuire così questo importantissimo strumento. Passi la sua rabbia per non poter scendere in campo stasera per affrontare il Barcellona, ma commettere una così becera caduta di stile non ce lo saremmo mai aspettati.

Avremmo preferito, come è accaduto, l’ironica reazione di Zlatan Ibrahimovic, che tramite i social aveva lanciato il suo messaggio al Coronavirus, annunciandogli di avere avuto una cattiva idea a sfidarlo. Un post esilarante e leggero, fondamentale nella lotta contro un male subdolo e vigliacco che nel mondo ha fatto migliaia e migliaia di morti. Tutto il contrario di quel “tampone è una stronzata” postato oggi da Cristiano Ronaldo che, lasciatecelo dire, ha perso un’occasione d’oro per stare zitto…