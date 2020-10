Prosegue alla grande la battagli di Cristiano Ronaldo contro il Coronavirus, il giocatore portoghese sembra reagire alla grande al contagio, come conferma la diretta Instagram di questo pomeriggio.

CR7 è apparso sorridente agli occhi dei suoi followers, che hanno potuto testare da vicino le sue ottime condizioni di salute. Oltre alle rassicurazioni su un pronto rientro in campo, Ronaldo ha anche lanciato una frecciata velenosa a Vincenzo Spadafora, che lo aveva accusato nei giorni scorsi di aver violato il protocollo. Parole che non sono piaciute a CR7, che gli ha risposto per le rime: “sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giornata. Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come ha detto un signore di cui non faccio il nome: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino“.