Stephan El Shaarawy è pronto a tornare in Serie A, lo farà con la maglia della Roma che ha già indossato nel corso della sua carriera. Il classe ’92, attualmente di proprietà dello Shanghai Shenhua, si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito fino a giugno, per poi eventualmente far ritorno al club cinese. El Shaaerawy andrà a prendere il posto di Justin Kluivert, vicinissimo a trasferirsi in Germania al Lipsia.