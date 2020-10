Il momento tanto atteso è arrivato, Jannik Sinner oggi sfiderà Rafa Nadal per un posto in semifinale, un traguardo pazzesco per l’azzurro alla sua prima partecipazione allo Slam parigino.

Non sarà affatto semplice però avere ragione del signore della terra per eccellenza, colui che questo prestigioso torneo lo ha vinto per ben dodici volte. Nadal sarà un osso durissimo per Sinner, ma nessun incontro è perso in partenza, per questo motivo l’azzurro proverà il tutto per tutto nei quarti di finale per sorprendere il numero due del mondo. Tutti collegati dunque sui canali Eurosport disponibili su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) per seguire un incontro imperdibile.