Finisce al terzo turno l’avventura di Marco Cecchinato al Roland Garros 2020, il tennista italiano non riesce a ribaltare il pronostico contro Alexander Zverev, cedendo alla superiorità del proprio avversario.

Il tedesco si impone in tre set con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Tutto sommato un torneo positivo per Cecchinato, abile a superare due turni per poi uscire non senza lottare contro un top-ten del ranking ATP. Agli ottavi Zverev si troverà di fronte un altro italiano, visto che sarà Sinner il prossimo ostacolo per il tedesco.