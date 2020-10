Pazzesca Martina Trevisan, la tennista italiana stacca il pass per i quarti di finale del Roland Garros superando in due set niente meno che Kiki Bertens.

Un successo esaltante quello della numero 159 del ranking WTA, che annienta una top ten e si guadagna un posto tra le prime otto dello Slam parigino. Una prestazione perfetta, che permette alla Trevisan di superare la propria avversaria con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e mezza di partita. Nel prossimo turno, la tennista italiana se la vedrà con la polacca Swiatek, capace di eliminare la super favorita Simona Halep. Queste le parole della Trevisan dopo la vittoria: “credo in questo sogni e nei sogni. Ora sono nei quarti di finale al Roland Garros e non riesco a crederci. Sono onorata di giocare su questo campo, contro Bertens che è una giocatrice fantastica. Non so contro chi giocherò ai quarti di finale, ora mi rilasserò e poi penserò al prossimo match. Volevo ringraziare tutte le persone a casa che mi stanno scrivendo, vi sento vicinissimi anche se sono lontana. Non posso abbracciarvi tutti, ma è come se lo facessi”.