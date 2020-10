I pronostici sono stati rispettati, la finale del Roland Garros sarà tra Novak Djokovic e Rafa Nadal.

Niente da fare per Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman, costretti ad alzare bandiera bianca in semifinale e ad abbandonare il sogno di poter portare a casa il primo Slam della propria carriera. Il mancino di Manacor si impone in tre set contro l’argentino, lasciando solo le briciole al proprio avversario. Più difficile la vittoria del numero uno del mondo, costretto al quinto set da Tsitsipas, dopo una rimonta di due set. In finale dunque sarà Djokovic contro Nadal, il match più atteso che promette scintille.