Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros, tutto semplice per lo spagnolo negli ottavi contro lo statunitense Korda, a cui il mancino di Manacor lascia solo le briciole. Lo spagnolo infatti si impone in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2 al termine di un match durato poco meno di due ore e dominato dal numero 2 del mondo.

Una partita mai in discussione, con l’americano annientato sotto tutti i punti di vista. Nel prossimo turno, Nadal se la vedrà con il vincente del match tra Alexander Zverev e Jannik Sinner, a cui contenderà un posto in semifinale.