Novak Djokovic stacca il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros, il numero uno del mondo passeggia nel match contro Galan Riveros, imponendosi senza patemi al termine di tre set. Tutto semplice per il serbo che annienta il proprio avversario con il risultato di 6-0, 6-3, 6-2 dopo quasi due ore di gioco condotte sempre con in mano il pallino dell’incontro. Agli ottavi Djokovic se la vedrà con Khachanov che ha battuto Garin in quattro set.