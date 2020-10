Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale del Roland Garros, imponendosi in quattro set contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Il numero uno del mondo soffre solo nella prima frazione, per poi ribaltare il risultato e chiudere la contesa con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 dopo tre ore e tredici minuti di gioco. Una vittoria netta e meritata quella di Djokovic, che in semifinale se la vedrà con Stefanos Tsitsipas, abile ad annientare in tre set il russo Rublev.