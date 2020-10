Novak Djokovic avanza al terzo turno del Roland Garros senza sudare, tutto semplice per il serbo al cospetto del lituano Berankis, che non riesce a tenere testa al numero uno del mondo. Punteggio impietoso a favore di Nole, che si impone con il risultato di 6-1, 6-2, 6-2 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Poco più di un allenamento per Djokovic, che nel terzo turno se la vedrà con il vincitore del match in programma oggi tra Sandgren e Galan Riveros.