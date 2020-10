Matteo Berrettini non riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros, dove ad attenderlo ci sarebbero stati Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

Il numero uno azzurro però non è riuscito a superare il tedesco Altmaier, perdendo nettamente in tre set. Una partita a senso unico, che il teutonico ha chiuso con il punteggio di 6-1, 7-6, 6-4 dopo due ore e diciotto minuti di partita. Una vera e propria disdetta per Berrettini, eliminato dal numero 186 del ranking ATP che adesso andrà a sfidare negli ottavi il vincente del match tra Bautista e Carreno-Busta.