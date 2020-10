Record su record, vittorie su vittorie che pongono Jannik Sinner tra gli assoluti protagonisti di questo Roland Garros. La vittoria su Zverev, che gli ha regalato i quarti di finale, ha reso ancora più abbaglianti i riflettori puntati sul talento azzurro, giunto tra i primi otto nello Slam parigino all’esordio assoluto.

Erano ben 15 anni che non accadeva, quando a centrare questo risultato fu un certo Rafa Nadal, che Sinner si ritroverà di fronte domani per contendergli un posto in semifinale. Una sfida leggendaria, a cui l’azzurro arriva da sfavorito ma non già battuto, avendo già dimostrato di potersela giocare con i migliori. Lucido e cinico nei momenti topici degli incontri, Sinner è diventato con i suoi 19 anni e 56 giorni il più giovane italiano di sempre mai qualificato ai quarti di finale di uno Slam, nonché il più giovane a conquistarli al Roland Garros dal 2006, quando a riuscirci fu Novak Djokovic.

Un risultato che può considerarsi già un trionfo per l’intero tennis italiano, in estasi non solo per Jannik Sinner ma anche per Martina Trevisan, anche lei qualificatasi per i quarti del tabellone femminile. Solo una volta nell’Era Open due italiani avevano raggiunto insieme questo traguardo, ovvero nel 2011 con Fabio Fognini e Francesca Schiavone. Adesso per l’azzurro c’è il signore della terra da battere, quel Nadal capace di vincere il Roland Garros per ben 12 volte: i pronostici pendono tutti a favore dello spagnolo, ma Sinner ci ha già abituato a grandissime sorprese. Guai a sottovalutare l’azzurro, domani ve ne accorgerete…