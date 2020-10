La seconda giornata della fase a gironi di Champions League comincia con tante sorprese e numerosi colpi di scena, in attesa delle gare in programma domani.

Due pareggi per le squadre italiane impegnate oggi, con l’Inter che non va oltre lo 0-0 in casa dello Shakhtar e l’Atalanta che rimonta l‘Ajax con la doppietta di Zapata, dopo essere andata sotto 0-2. Nel girone della Dea vince il Liverpool contro il Midtjylland, mentre nel raggruppamento dei nerazzurri di Conte il Real si salva nel recupero, impattando 2-2 contro il Borussia. Bayern e Atletico vincono nel Gruppo A contro Lokomotiv e Salisburgo, mentre il City travolge a domicilio il Marsiglia. Vittoria infine per il Porto, che stende in casa l’Olympiacos 2-0.

I risultati di oggi

GIRONE A

Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2

13′ Goretzka (B), 70′ Miranchuk (L), 79′ Kimmich (B)

Atletico Madrid-Salisburgo 3-2

29′ Llorente (A), 40′ Szoboszlai (S), 47′ Berisha (S), 52′ Joao Felix (A), 85′ Joao Felix (A)

Classifica: Bayern Monaco 6 Atletico Madrid 3 Lokomotiv Mosca, Salisburgo 1

GIRONE B

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Borussia Monchengladbach-Real Madrid 2-2

33′ Thuram (B), 58′ Thuram (B), 87′ Benzema (R), 93′ Casemiro (R)

Classifica: Shakhtar Donetsk 4 Borussia Monchengladbach, Inter 2 Real Madrid 1

GIRONE C

Olympique Marsiglia-Manchester City 0-3

18′ Torres, 76′ Gundogan, 81′ Sterling

Porto-Olympiakos 2-0

11′ Vieira, 85′ Oliveira

Classifica: Manchester City 6 Porto, Olympiakos 3 Olympique Marsiglia 0

GIRONE D

Atalanta-Ajax 2-2

30′ Tadic (AJ), 38′ Traorè (AJ), 54′ Zapata (AT), 60′ Zapata (AT)

Liverpool-Midtjylland 2-0

55′ Diogo Jota, 93′ Salah

Classifica: Liverpool 6 Atalanta 4 Ajax 1 Midtyjlland 0