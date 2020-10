Pesante sconfitta casalinga per il Real Madrid nella prima partita della fase a gruppi di Champions League, gli spagnoli cedono 2-3 in casa allo Shakhtar Donetsk, che si porta così momentaneamente in testa al gruppo. Serata storta per i blancos, impreziosita però dal golazo di Luka Modric, che non è servito però ad evitare la sconfitta.