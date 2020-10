Le cifre ufficiali non sono state ovviamente rese note, ma Elisabetta Gregoraci pare che si metterà in tasca un bel gruzzoletto alla fine di questo Grande Fratello Vip. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, pare che la show girl calabrese incassi ben 20 mila euro per ogni settimana trascorsa all’interno della casa più spiata d’Italia.

Un cachet esagerato, che supererebbe di gran lunga quello degli altri concorrenti, molto meno famosi dell’ex moglie di Briatore. Come se non bastasse, per la Gregoraci da contratto sarebbero garantiti anche 8 mila euro a puntata come ospite in studio, per non parlare delle altre somme che si metterebbe in tasca per altre ‘ospitate’, che fanno lievitare il cachet a cifre davvero spropositate. Una vera manna dal cielo per la bella Elisabetta, capace di guadagnare così tanti soldi solo per vivere una casa svelando se stessa 24 ore su 24 davanti alle telecamere.