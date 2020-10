Un successo pazzesco, arrivato in maniera netta al cospetto del numero uno del mondo. Lorenzo Sonego ha scritto una pagina importante della propria carriera, superando Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo ATP di Vienna, lasciando solo tre games al serbo.

Un successo che non solo gli permette di accedere in semifinale, dove affronterà il vincente del match tra Dimitrov e Evans, ma che lo lancia nella top-40 del ranking mondiale. Un’ascesa prorompente, che potrebbe presto portarlo a ridosso dei big come Djokovic, battuto oggi in maniera netta. A sorridere non è solo la classifica, ma anche il conto corrente di Sonego che, grazie all’approdo in semifinale, si rimpingua di ben 61.000 euro. Nel caso in cui dovesse poi accedere in finale, ecco che Sonego incasserebbe 85.000 euro, a cui poi si aggiungerebbero 105.240 euro in caso di vittoria.