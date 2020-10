Il recupero di Marc Marquez dall’infortunio alla spalla subito a Jerez sta procedendo più lentamente del previsto, difficilmente il pilota della Honda tornerà in pista in questo Mondiale 2020.

Sicuramente il campione del mondo non rischierà come avvenuto qualche mese fa, preferendo prendersi qualche precauzione in più per tornare in forma nel 2021. Sulle condizioni di Marc si è soffermato Alberto Puig, parlando ai microfoni di DAZN: “Marc si sta riprendendo, sta cercando di rimettersi in piedi. Il decorso è più lento di quanto pensassimo, stiamo aspettando che l’osso si consolidi: un processo che sta andando lentamente, è vero, ma va avanti. In questo momento non c’è motivo di pensare ad altro, speriamo. Ovviamente non sono un indovino, ma dobbiamo pensare che tutto vada bene. Non so offrire una data precisa per il suo ritorno, è molto probabile che continui a riprendersi a piccoli passi“.