La sua ultima partita risale allo scorso 11 luglio, quando l’Atalanta giocò all’Allianz Stadium contro la Juventus. Dopodiché le tracce di Josip Ilicic iniziarono a perdersi fino al termine della stagione, senza che lo sloveno riapparisse in campo nemmeno per i quarti di finale di Champions League, persi contro il Paris Saint-Germain.

Una lunga serie di peripezie che adesso il numero 72 nerazzurro sembra aver superato, tornando a lavorare stabilmente con i compagni agli ordini di Gasperini. Ilicic anche oggi ha lavorato con il gruppo, spingendo sempre di più giorno dopo giorno per raggiungere il top della forma. Molto probabilmente non giocherà sabato a Napoli, ma lo sloveno è ormai vicinissimo al rientro, come dimostra anche il suo inserimento nella lista Champions. Un’altra conferma dell’imminente rientro di Josip, che si candida ad essere l’arma in più dell’Atalanta in questo inizio di stagione.