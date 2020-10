Space Jam 2 rimane in programma per la prossima estate, il Coronavirus non ha fatto slittare l’uscita nelle sale dell’attesissimo sequel che vedrà come protagonista LeBron James.

Il fresco vincitore delle NBA Finals con i Lakers ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori, ammettendo come nulla sia cambiato: “lo porteremo avanti e lo finiremo, questo è sicuro. L’uscita è ancora prevista per la prossima estate, non è cambiato nulla“ le parole del Prescelto a NBA TV. Il motivo di tanta sicurezza è legato al fatto che le riprese ‘fisiche’ sono state completate nell’estate del 2019, con la presenza di altre stelle NBA come Anthony Davis, Klay Thompson e Damian Lillard.

E’ rimasto da completare il lavoro relativo al montaggio e alle parti animate con i personaggi dei Looney Tunes, che verrà svolto esclusivamente al computer. Nell’estate del 2021 dunque ‘Space Jam 2‘ vedrà finalmente la luce, per la gioia non solo di LeBron James, ma anche di tutti quegli appassionati che non vedono l’ora di gustarsi il film.