Il nuovo Dpcm firmato quest’oggi dal premier Conte introdurrà misure anti-Covid ancora più restrittive, in particolare per la ristorazione e per lo sport.

In riferimento a quest’ultimo, verranno fermati a partire da domani tutte le attività a livello regionale e provinciale, oltre che quelle amatoriali. Continueranno invece i campionati nazionali per tutte le discipline, però a porte chiuse e senza pubblico in caso di gare all’aperto. Per riepilogare, ecco quali sono le competizioni che proseguiranno anche dopo il nuovo Dpcm:

Calcio: giocano Serie A, B, C e D maschile e Serie A e B femminile;

Calcio a 5: giocano Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile

Basket: giocano Serie A, A2, B nel maschile e A1 e A2 femminile;

Pallamano: giocano Serie A1 e A2 maschile e femminile

Pallavolo: giocano Serie A e di Serie B maschili e femminili e una parte dei tornei giovanili.