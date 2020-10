Il nuovo Dpcm è stato reso noto questa sera dal premier Conte, che ha rivelato quelle che saranno le nuove misure adottate per evitare l’aumento dei contati da Coronavirus in Italia.

Per quanto riguarda lo sport, il presidente del Consiglio ha ammesso: “vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite le competizioni dell’attività sportiva dilettantistica di base. Consentite attività in forma individuale e, come già adesso, l’attività a livello professionistico delle varie federazioni”. Nel calcio dunque i campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria proseguiranno, al contrario si fermeranno la Seconda e la Terza Categoria. Per quanto concerne il Calcio a 5 invece, andranno avanti tutti i campionati nazionali, mentre non è chiaro ancora ciò che concerne la C1 e la C2, che dovrebbero comunque scongiurare lo stop essendo riconosciute dalla FIGC.