Nella sesta giornata di campionato di Serie A TIM e la Serie BKT tornano in campo per regalarci un nuovo weekend di sfide in diretta su DAZN

Sabato 31 ottobre

La sesta giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 31 ottobre alle 20:45 con il match tra Bologna e Cagliari.

Pre partita, in diretta dallo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna con Marco Russo e Simone Tiribocchi

Telecronaca: Stefano Borghi e Dario Marcolin

Dal campo: Federica Zille

Domenica 1 novembre

Alle 12:30 l’avvincente e attesissimo lunch match tra l’Udinese di Gotti e il Milan di Pioli.

Pre partita, in diretta dalla Dacia Arena di Udine con Diletta Leotta e Massimo Donati.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

Dal campo: Tommaso Turci

Alle 15:00 appuntamento con l’emozionante sfida tra Torino e Lazio.

Pre partita, in diretta dallo Stadio Olimpico Grande di Torino con Alessandro Lori.

Telecronaca: Edoardo Testoni e Roberto Cravero

Dal campo: Federico Sala

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite della sesta giornata della Serie BKT.

Sabato 31 ottobre

Appuntamento alle 14:00 con l’anticipo Cittadella – Monza, live dallo stadio “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella per il match tra la squadra veneta con un inizio di stagione positivo e il Monza che sta faticando ad ingranare.

Telecronaca: Dario Mastroianni e Stefano Schwoch

Dal campo: Giovanni Barsotti

Alle 16:00 con Venezia – Empoli, uno scontro ad alta quota tra le due squadre che hanno cominciato bene la stagione e nella sfida del Penzo misureranno le loro ambizioni.

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Lunedì 2 novembre

Alle 21:00 da non perdere il match avvincente tra Lecce – Pescara, quale delle due riuscirà a portare a casa i 3 punti?

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel

Dal campo: Claudio Giambene

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spiccano:

LIGA

Sabato 31 ottobre alle ore 14:00 torna LaLiga con il match Real Madrid – Huesca: dopo qualche passo falso in questo avvio di stagione, tra campionato e Champions, il Real troverà la giusta continuità?

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Sabato 31 alle ore 21:00 il match Alaves – Barcellona, importante per i blaugrana per proseguire la corsa alla testa della classifica.

Telecronaca: Massimo Callegari

LIGUE 1

Appuntamento sabato 31 ottobre alle ore 21:00 con il match contro il Nantes del PSG, che dopo le prime sconfitte si mette in marcia contro il Nantes, ancora imbattuto in casa.

Telecronaca: Andrea Calogero

DIVISIONE 1 FÉMININE

Domenica 1 novembre, invece, alle 12:45, da non perdere il match di calcio femminile tra Paris Saint-Germain – FC Fleury 91