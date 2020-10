Cristiano Ronaldo non è potuto scendere in campo questa sera con il Portogallo, ma ha comunque trovato il modo per supportare i propri compagni per il match contro la Svezia. CR7 infatti ha postato sui social una foto che lo ritrae nella sua casa di Torino, dove è tornato oggi per sottoporsi alla quarantena, davanti alla tv con la maglia del Portogallo. Questa la didascalia a corredo: “è come se fossi lì, forza Portogallo”

É como se estivesse aí! Vamos Malta! Força Portugal 💪🏼🇵🇹 #todosportugal