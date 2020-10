Matteo Politano sta dimostrando di poterci stare eccome in questo Napoli, confermando a suon di assist e di gol decisivi, come quello che ieri sera ha consegnato agli azzurri tre punti preziosissimi in Europa League in casa della Real Sociedad.

Un giocatore di sicuro affidamento per Gennaro Gattuso, che continua a dargli sempre più spazio sfruttando le sue caratteristiche. Nel post gara in Spagna, Politano ha tessuto le lodi del Napoli ma ha anche lanciato una frecciatina all’Inter: “il mister mi dà sempre fiducia e io provo a farmi trovare sempre pronto. Quando sono arrivato dovevo un attimo ambientarmi. Venivo da un periodo brutto all’Inter in cui non sono stato trattato benissimo e adesso mi sto prendendo la mia rivincita. Era difficile contro la Real Sociedad, ci hanno messo in difficoltà ma rispetto alla prima partita siamo stati anche fortunati”.