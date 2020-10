Si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi la conferenza stampa del premier Conte, presentatosi davanti ai media e all’Italia per annunciare le nuove misure anti-Covid in vigore fino al 24 novembre.

Ha sorpreso però l’assenza di Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio che non si è presentato per moderare le domande dei giornalisti. Il motivo? Secondo TPI, l’ex inquilino della casa del Grande Fratello è in isolamento fiduciario in seguito alla positività del compagno e convivente José Carlos. I primi tamponi effettuati hanno dato esito negativo, ma Casalino dovrà sottoporsi ad altri test anche perché presenta lievi sintomi. Asintomatico invece il suo compagno. Il suo ultimo contatto con il presidente Conte è avvenuto nella giornata di martedì, mantenendo la distanza di sicurezza.