Colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha abbandonato la casa in maniera improvvisa, senza avvisare nemmeno gli altri coinquilini. Una vera e propria sorpresa per tutti, con Francesco Oppini incaricato dalla produzione ad avvertire i compagni di questa situazione.

Un addio però non definitivo, a fare chiarezza ci ha pensato proprio il GF Vip sui social: “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di ‘Grande Fratello Vip’ per motivi personali”. Nelle prossime ore dovrebbe dunque rientrare, ma al momento non è chiaro perché abbia dovuto abbandonare la casa, si teme un lutto o una malattia di un familiare. Così è accaduto in passato ad altri inquilini, l’ultima in ordine di tempo è stata Adriana Volpe uscita per l’improvvisa scomparsa del suocero, morto per Coronavirus.