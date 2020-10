La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ricevuto comunicazione dalla società UYBA Volley che tre tesserate sono risultate positive al virus Sars-CoV-2 dopo il controllo con tampone naso-faringeo di routine. Le giocatrici, già postesi in isolamento su base volontaria, sono in buono stato di salute e completamente asintomatiche.

Il gruppo squadra rimane, quindi, in attesa di sottoporsi a un secondo tampone, già in programma per la giornata di domani. Come previsto dal Protocollo emanato dalla Federazione Italiana Pallavolo, il gruppo squadra rimarrà in attesa dell’esito del nuovo controllo e, soltanto con un risultato favorevole, il gruppo squadra proseguirà con il normale svolgimento dell’attività sportiva