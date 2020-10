L’incubo è terminato, Federica Pellegrini ha sconfitto il Coronavirus e adesso è pronta per tornare in acqua. Lo farà probabilmente domenica, dopo aver superato tutte le visite di idoneità, fondamentali per riallacciare quel filo interrotto quindici giorni da, in occasione della positività al Covid-19.

Una volta passati tutti gli step, la Divina partirà per Budapest dove la aspettano gli Aqua Centurions per le ISL: “sono troppo felice, davvero. Finalmente è arrivata questa negatività del test. Anche perché io stavo bene da parecchi giorni. Di fatto ho avuto la febbre e sintomi soltanto nei primi tre giorni. Gli altri li ho fatti stando bene. Per fortuna. Sono troppo felice e spero di rientrare in acqua domenica. La partenza per Budapest è sempre più vicina e nei primi giorni della settimana partirò per raggiungere gli Aqua Centurions. Volevo comunque ringraziare tantissimo Tiziana Balducci, la nostra dottoressa, che mi ha seguito passo dopo passo in questi 15 giorni abbastanza tormentati. Adesso non ho più paura di nulla“.