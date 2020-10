Federica Pellegrini attende di sapere se la sua battaglia contro il Coronavirus è vinta, oggi infatti la Divina si sottoporrà a tampone di fine quarantena per valutare le sue condizioni, sperando di essersi negativizzata.

Nel frattempo, la nuotatrice azzurra ha parlato ai microfoni del Fatto Quotidiano, facendo una rivelazione pesante riguardo il proprio futuro: “se ci sarà un altro lockdown smetterò di nuotare. So quello che dico, le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate ed io tra tre anni non nuoterò più. Per quanto riguarda questa positività, avevo paura di dovermi fermare. Un po’ ho pensato fosse il segno di smettere. Ho 32 anni, ogni volta che si riprende dopo uno stop lungo io faccio fatica a recuperare. In più già venivo da un virus intestinale che mi ha uccisa, ti dici ‘sei forte, avanti’, e invece sono crollata“.