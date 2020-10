Il peggio è passato, Federica Pellegrini si è lasciata alle spalle il momento critico dovuto alla positività al Coronavirus, tornando in forze e aspettando di negativizzarsi.

La Divina è tornata a parlare delle sue condizioni e della frase di voler lasciare il nuovo in caso di nuovo lockdown, facendo una piccola marcia indietro e spiegando i motivi di quello sfogo: “mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione” le sue parole al Gazzettino. “Si tratta di un momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare, ce la metterò tutta. Domenica è stato il decimo giorno di quarantena, ora posso dire che sto molto meglio rispetto ai giorni scorsi dove ero veramente a pezzi per la febbre e i dolori. Ci sono stati miglioramenti giorno dopo giorno e ora c’è una buona notizia perché sto riprendendo l’olfatto e il gusto e di questo sono molto contenta perché avverto le sensazioni di quello che mangio e fisicamente sto veramente meglio“.

Sulle condizioni della madre, la Pellegrini ha rivelato: “sta migliorando e ne sono felicissima. Non lo nego che mi sono sentita molto in colpa per quando le era accaduto e in quei giorni bruttissimi ci siamo aiutate dandoci forza. Quelli che abbiamo vissuto io e la mia famiglia sono stati momenti bruttissimi e impossibili da dimenticare che mi spingono a consigliare di attuare tutte le precauzioni necessarie, a prestare la massima attenzione e a non mollare anche se si pensa di aver superato il momento di difficoltà“.