E’ arrivato il giorno che Federica Pellegrini aspettava con tanta enfasi, oggi infatti la Divina si sottoporrà dopo dieci giorni di quarantena al tampone di fine isolamento, che dovrà stabilire se l’azzurra è guarita o meno dal Coronavirus.

Sono ore importanti per il futuro immediato di Fede che, in caso di negatività, potrà riprendere la sua attività per poi raggiungere Budapest, dove ci sarà il protocollo dell’Isl da seguire per gareggiare probabilmente il 9 e 10 novembre. Intanto la Pellegrini ha rivelato il suo stato d’animo sui social: “sta ormai scadendo il termine, sono super ansiosa perché spero vivamente che non ci sia una seconda positività, speriamo bene dai. Non ho più sintomi, solo un po’ di raffreddore, ma penso sia un normale strascico. Ho appena finito di fare la doccia e adesso mi vado ad asciugare i capelli“.