La vittoria delle NBA Finals ha riempito eccome le casse dei Los Angeles Lakers, laureatisi campioni stendendo 4-2 i Miami Heat. Un successo meritato per LeBron James e compagni che, oltre a sollevare al cielo il Larry O’Brien Trophy, si sono messi in tasca una cifra monstre. Questo il quadro completo degli incassi della franchigia giallo-viola, capace di mettersi in tasca più di sei milioni di dollari così suddivisi:

Premio ammissione 1° turno playoff: 347.545 dollari;

Premio miglior record a Ovest (vincente Western Conference): 587.755 dollari;

Premio ammissione 2° turno playoff: 413.534 dollari;

Premio approdo Finals NBA: 683.363 dollari;

Premio vittoria Finals NBA: 4.124.054 dollari;

Totale guadagnato: 6.156.251 dollari