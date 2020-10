Il futuro di Anthony Davis è al momento un’incognita, la volontà del campione dei Lakers è senza dubbio quella di rimanere al fianco di LeBron James ma sicuramente a cifre più alte rispetto a quelle che intasca al momento.

AD è legato alla franchigia di Los Angeles con una player option da 28 milioni di dollari, pochi rispetto al proprio valore e alla propria incidenza nella vittoria dell’anello. “Non ho idea di quello che accadrà in free agency – le parole di Davis subito dopo la vittoria contro Miami nelle NBA Finals – ho trascorso dei momenti meravigliosi quest’anno a Los Angeles, un’avventura unica a livello emotivo e professionale. Non porto altro in eredità se non gioia e gratitudine per quanto vissuto. Nei prossimi due mesi, cercheremo di capire quale strada prendere. Non sono sicuro al 100%”. La soluzione che alla fine Anthony Davis dovrebbe privilegiare è quella rivelata dall’insider Shams Charania, che ha sottolineato come AD uscirà dal contratto con i Lakers per poi probabilmente rifirmare a cifre più alte.