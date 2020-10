Comincia con un ko il cammino del Napoli in Europa League, gli azzurri cedono 0-1 al cospetto dell’AZ Alkmaar, giunto al San Paolo con molti assenti causa Covid-19.

Una battuta d’arresto che Gattuso non ha digerito, come ammesso nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “non dovevamo perdere, abbiamo avuto un maggiore possesso palla, ma siamo stati sterili. Potevamo giocare tutto il giorno, ma avevo la sensazione che non avremmo mai fatto gol. Abbiamo fatto il solletico agli avversari, ci vuole più veemenza e fame per arrivare al risultato. Gli avversari hanno tirato fuori qualcosa in più, probabilmente proprio a causa dei problemi che hanno avuto per il Covid. L’AZ è una squadra che ha sempre privilegiato un calcio offensivo, stasera sono venuti a Napoli a difendersi ma hanno fatto una grande partita. Turnover? Non è quello il problema, rifarei tutto e la prestazione mi è piaciuta. Questa squadra deve trovare la via del gol, ma abbiamo rischiato davvero poco“.