Grandi notizie per l’Atalanta e per i tifosi nerazzurri, Josip Ilicic è finalmente abile e arruolabile. Lo sloveno sarà convocato per la trasferta in casa del Napoli in programma domani, come ammesso da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

Non è chiaro se partirà dalla panchina o dal primo minuto, ma ciò che è certo è che sarà a disposizione: “Ilicic viene a Napoli, vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Farà parte della squadra. Non ha avuto un infortunio che prevede un tempo di recupero, non ha dimenticato come si gioca… Per noi è una grande gioia. Questo periodo è stato determinante per recuperare gente come Piccini e Pessina, Gollini è sulla buona strada. Alcuni nazionali sono arrivati prima, altri dopo: stanno tutti abbastanza bene, poi valuteremo nell’ultimo allenamento. Porto anche Miranchuk: ha perso un mese, ma ha recuperato dall’infortunio“.