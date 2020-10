Il Coronavirus ha cambiato completamente il volto del calcio, stadi vuoti e niente tifo in ogni partita, novanta minuti di silenzi e di… urla che arrivano nitide dai giocatori in campo.

Ne sa qualcosa anche Thomas Muller, che ieri durante il match tra Bayern Monaco e Atletico Madrid si è lasciato scappare una frase offensiva nei confronti degli spagnoli. Ammonito dall’arbitro Oliver dopo un fallo a centrocampo, il tedesco non si è trattenuto e ha sbottato: “mi prendi in giro? Stiamo giocando contro i teppisti d’Europa e tu mi dai il giallo per questo intervento“.